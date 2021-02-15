В Казахстане выделят значительные средства на субсидирование агрострахования

Казахстанские растениеводы могут застраховать свои хозяйства по индексу влаги в почве при условии что половину стоимости страхования возьмет на себя государство, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Онлайн-страхование заработало в прошлом году и показало отличный результат: страховые выплаты фермерам составили порядка 535 млн тенге. При этом наступление страхового случая определяли не члены комиссии, а информационная система, опираясь на спутниковые данные. Это обеспечило объективность и прозрачность механизма страховых выплат.

В 2021 году на субсидирование затрат на агрострахование планируется направить 3,3 млрд тенге.

Оператором в сфере агрострахования является Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства – дочерняя компания АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Через ФФСПХ государство возмещает сельхозтоваропроизводителям часть затрат на оплату страховой премии при заключении договоров страхования.

Весь процесс страхования осуществляется на платформе Qoldau.kz, где размещена сервисная система «Agroinsurance». Казахстанские страховые компании перестраховывают свои риски у крупнейших игроков на мировом рынке – международных компаний Swiss Re, Munich Re и Hannover Re.

Страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, овёс) и масличные (подсолнечник, рапс, лён). Застраховать свои посевы могут растениеводы Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.