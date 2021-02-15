Объём инвестиций вырос в Карагандинской области

В Карагандинской области в первый месяц года инвестиции увеличились на 42%. Рост произошёл в строительстве, внешней торговле и по другим показателям.

Как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», итоги социально-экономического развития области за январь подвели на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Производство промышленной продукции составило 286,6 млрд тенге. Привлечено инвестиций в основной капитал в объёме 42,2 млрд тенге с ростом на 42%. Объём строительных работ увеличился на 1,3% и составил 6,4 млрд тенге. Введено 57,9 тыс. кв. м жилья - на 1,2% больше к уровню 2020 года», - доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

По отчётным данным, в регионе добыча угля увеличилась на 12,5%. В обрабатывающем секторе отмечен рост в металлургии - на 0,6%, химической промышленности - на 8,2%, лёгкой промышленности - на 33%.

В области отмечается увеличение предпринимательской активности. Число действующих субъектов МСБ в январе составило 90,1 тыс. единиц, с ростом на 2,8%.

Наблюдается оживление во внешней торговле. В целом товарооборот составил 324,9 млн долларов США - на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В январе из Карагандинской области экспортировано продукции на 296,6 млн долларов США.

Внутренний товарооборот составил 146 млрд тенге.

Положительная динамика сохраняется в сельском хозяйстве. В январе произведено продукции на 12,1 млрд тенге - рост на 2,3%.

«Год только начался. Но мы делаем задел на будущее. На 2021 год поставили для себя задачу обеспечить рост экономики на 3,4% с объёмом свыше 6 трлн тенге. Запланировано более 700 млрд тенге инвестиций. На четверть мы должны увеличить жилищное строительство. За январь хорошие показатели по привлечению инвестиций. В этом году будет реализован ряд крупных инвестиционных проектов. Ожидаем рост частных инвестиций. Необходимо выполнить все заявленные обязательства. На особом контроле находится развитие промышленности. От этого зависят рабочие места и социальная атмосфера», - отметил аким области Женис Касымбек.