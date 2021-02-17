Кредитное агентство Moody’s опубликовало кредитное мнение по экономике Казахстана

В соответствии с обновленным кредитным мнением рейтинг Казахстана соответствует допандемическим показателям Baa3 Прогноз «Позитивный», несмотря на устойчивую неопределенность экономической ситуации в мире и регионе, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Изначально рейтинг Baa3 Прогноз «Позитивный» был присвоен Казахстану в августе 2019 г.

Факторами, позволившими удержать статус Baa3 и положительный прогноз по кредитному рейтингу, стали низкий уровень государственного долга, значительные фискальные резервы, высокий потенциал роста экономики и доходов населения, гибкость и эффективность Правительства в формировании антикризисных мер и обеспечении фискальной устойчивости.

Moody’s положительно оценил высокий потенциал роста экономики как в добывающем, так и перерабатывающем секторах, отметив положительные темпы роста реального сектора в 2020 г. Указанные факторы сформировали значительный задел против экономических потрясений, связанных с распространением пандемии.

С учетом указанной динамики, Moody’s отмечает вероятность повышения кредитного рейтинга экономики Казахстана. Факторами, формирующими потенциал для повышения кредитного рейтинга Казахстана, являются, в том числе, готовность к дальнейшему реформированию институциональной среды, меры по дальнейшей диверсификации экономики, повышению устойчивости банковского сектора.

Ранее, 15.02.2021, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА (РФ) подтвердило допандемические кредитные рейтинги Казахстана, улучшив прогноз с «негативного» на «стабильный».