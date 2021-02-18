Путин и Токаев обсудили перспективы производства "Спутника V" в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили борьбу с пандемией, а также перспективы производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе казахстанской стороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Особое внимание уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении Кремля.