Путин и Токаев обсудили перспективы производства "Спутника V" в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили борьбу с пандемией, а также перспективы производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе казахстанской стороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Особое внимание уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении Кремля.
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