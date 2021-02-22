Почти 20 тысяч казахстанцев привились вакциной от коронавируса

Почти 20 тысяч казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день порядка 20 тысяч граждан Казахстана уже были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. Среди них заболевших COVID-19 пока зарегистрировано не было», - сообщил Ерлан Киясов в ходе посещения городской поликлиники №6 в Нур-Султане.

Отметим, на первом этапе вакцину получают медицинские работники - сотрудники инфекционных стационаров, скорой помощи и другие.

Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

1 февраля в Казахстане начался первый этап вакцинациии против коронавируса.