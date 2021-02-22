Алматинская ТЭЦ-2 снизит выбросы на 83%

Премьер-министр РК Аскар Мамин прокомментировал обращение жителей города Алматы по вопросу качества атмосферного воздуха, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В целях снижения загрязняющих веществ в атмосфере Правительством и общественностью города Алматы одобрен вариант модернизации котлов Алматинской ТЭЦ-2 на газ, который позволит снизить выбросы ТЭЦ-2 на 83% (с текущих 37 до 6 тысяч тонн). На сегодняшний день, АО «Самрук-Энерго» разработано техникоэкономическое обоснование проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду», который находится на государственной экологической экспертизе в РГП «Госэкспертиза», - сказал Аскар Мамин.