Мажилис Казахстана согласился с поправками в законопроект по вопросам добычи урана

Мажилис согласился с изменениями, внесенными Сенатом в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

23 декабря 2020 года проект закона был одобрен Мажилисом Парламента РК во втором чтении и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента РК. Проект закона возвращен Сенатом Парламента РК 18 февраля 2021 года.

«Комитет по вопросам экологии, природопользования, рассмотрев изменения, внесенные Сенатом Парламента, в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана, отмечает, что представленная Сенатом поправка исключает нормы, связанные с порядком организации деятельности оператора независимой экспертизы проектных документов и анализов разработки. Необходимость данной поправки обусловлена поручением Главы государства, данным 26 января 2021 года на расширенном заседании Правительства РК о запрете на создание государственных и частных операторов», - сказал на пленарном заседании Мажилиса депутат Александр Милютин.

С учетом вышеизложенного, депутаты Мажилиса согласились с изменениями Сената в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана».