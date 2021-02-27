Свыше 800 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 137,
город Алматы - 105,
город Шымкент - 12,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 64,
Атырауская область - 39,
Восточно-Казахстанская область - 48,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 66,
Карагандинская область - 40,
Костанайская область - 64,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 79,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлено 212 018 заболевших.
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