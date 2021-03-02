Главным принципом господдержки АПК станут ее стабильность и преемственность – минсельхоз Казахстана

Казахстан 2 марта 2021 10:46 (UTC+04:00)
Главным принципом господдержки АПК станут ее стабильность и преемственность – минсельхоз Казахстана

Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров на заседании правительства рассказал о приоритетных направлениях развития сельского хозяйства и реализации новых инвестпроектов в АПК, передает Trend во вторник со ссылкой на МИА «Казинформ».

Глава МСХ подчеркнул, что по итогам 2020 года в АПК Казахстана отмечается положительная динамика роста практически по всем макропоказателям. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. При этом производство продуктов питания выросло на 4%.

По словам министра, для дальнейшего развития отрасли определены приоритетные задачи:

- по насыщению внутреннего рынка продтоварами более чем на 80%;

- по стабильному повышению доходов 1 млн сельских жителей;

- по повышению производительности труда в 2,5 раза;

- по увеличению экспорта переработанной продукции в 2 раза.

Для решения задачи по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами казахстанского производства министерством определены позиции, по которым необходимо сократить импорт. Это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба.

На сегодня определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому из направлений на ближайшие три года.

В частности, планируется ввести в эксплуатацию 11 птицефабрик общей мощностью 191 тысяча тонн, что позволит с запасом перекрыть внутреннюю потребность. В 2020 году уже запущено 8 птицефабрик на 94 тысячи тонн мяса.

Полное насыщение отечественной колбасной и рыбной продукцией будет обеспечено за счет введения 14 новых производств.

Также будут вводиться и расширяться мощности отечественных сахарных и молочных заводов. В 2020 году запущено 48 молочно-товарных ферм, в том числе 17 промышленных с общей мощностью около 100 тысяч тонн молока в год. В дальнейшем планируется ежегодно вводить по 35 промышленных МТФ.

Для насыщения рынка отечественными яблоками будут заложены новые интенсивные сады на площади 6,6 тысячи га в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также Шымкенте.

«В условиях пандемии коронавируса во всем мире возросло общее понимание роли сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности государств. Поэтому вопрос импортозамещения для Казахстана является приоритетным. Запланированная минсельхозом работа позволит к 2024 году решить вопросы импортозависимости и обеспечить продовольственную независимость страны. При этом акцент будет сделан на продтовары, которые влияют на инфляцию», - сказал Сапархан Омаров.

В целом в ближайшие годы минсельхоз планирует реализовать 380 инвестпроектов, в том числе около 250 (65%) в рамках импортозамещения. Также в этот перечень включены проекты по увеличению экспортного потенциала АПК: откормплощадки, репродукторы, теплицы и др.

Ежегодно как минимум будут вводиться 75-80 инвестпроектов. При этом пул проектов МСХ еще будет расширяться. В соответствии с поручением главы государства многие из них войдут в проект создания 7 крупных экосистем по производству и переработке зерновых и масличных культур, фруктов и овощей, сахара, мяса и молока.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного бизнеса и повышения производительности труда в АПК ведомство продолжает работу по обеспечению эффективности господдержки. В прошлом году пересмотрены механизмы субсидирования, которые ранее предполагали единый подход, без учета специфики и приоритетности отраслей. Также изменены пороги доступа к субсидированию для мелких и средних фермеров.

Для повышения эффективности господдержки с текущего года будут поэтапно вводиться встречные обязательства для бизнеса. В то же время за счет увеличения объемов субсидирования по базовым инструментам поддержки к 2025 году планируется довести уровень обновления сельхозтехники до 6%, применение минеральных удобрений - до 30% от научно-обоснованной нормы, а уровень внесения высококачественных семян - до 97%.

В целях повышения доступности финансирования в АПК минсельхоз планирует расширить возможности кредитования фермеров, в том числе через БВУ и БРК, а также не исключает расширение форвардного закупа и введение грантов для молодежи на реализацию проектов в сельхозотрасли.

Кроме того, минсельхоз для удобства фермеров создаст единый электронный ресурс всех мер поддержки АПК.

«Главным принципом господдержки станут ее стабильность и преемственность. Это позволит аграриям прогнозировать свою деятельность на долгосрочную перспективу», - подчеркнул С. Омаров.

Отдельно министр остановился на исполнении поручения главы государства в части создания Национального проекта по развитию АПК. По его информации, в настоящее время концепция документа находится на стадии обсуждения с агробизнесом и представителями научного сообщества. Все озвученные меры развития и поддержки АПК будут включены в Нацпроект.

«В результате проводимых мер за 5 лет планируется повысить производительность труда в 2,5 раза, увеличить экспорт продукции и доход работников сельского хозяйства в 2 раза, а также привлечь в отрасль 4,1 трлн тенге инвестиций, что дополнительно обеспечит работой до полумиллиона человек», - заключил министр.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
«КазМунайГаз» и французская Air Liquide договорились о поставках водорода и азота для Атырауского НПЗ
«КазМунайГаз» и французская Air Liquide договорились о поставках водорода и азота для Атырауского НПЗ
Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+
Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+
Цена нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 февраля
Цена нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 февраля
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Покупки мечты на Umico Market вместе с Visa. С такими условиями захочется купить все! Общество 10:59
«КазМунайГаз» и французская Air Liquide договорились о поставках водорода и азота для Атырауского НПЗ Энергетика 10:53
Стоимость азербайджанской нефти превышает $65 за баррель Финансы 10:52
Турция назвала объём перевалки грузов из Ирана через свои порты Турция 10:51
Главным принципом господдержки АПК станут ее стабильность и преемственность – минсельхоз Казахстана Казахстан 10:46
Порты Турции приняли свыше одного миллиона тонн грузов из Греции Турция 10:44
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 10:42
Необходимо объективно оценить ситуацию с культурным наследием Карабаха - интервью французского депутата газете lagazetteaz.fr Политика 10:37
В сельском хозяйстве Казахстана запланировано 380 инвестиционных проектов Казахстан 10:36
В Казахстане подготовят Дорожные карты по реализации инвестпроектов Казахстан 10:35
Президент Турции утвердил преференциальное торговое соглашение с Азербайджаном Экономика 10:33
С начала года бензин в Узбекистане подорожал почти на 5% Узбекистан 10:32
Объемы запасов стабфондов недостаточны для сдерживания цен – Минторговли Казахстана Казахстан 10:32
Узбекистан успешно внедрил израильские технологии в сельское хозяйство Узбекистан 10:31
В Узбекистане в октябре этого года будет запущена первая солнечная электростанция промышленного масштаба Узбекистан 10:30
Жителям Грузии помогут развивать бизнес в селах Грузия 10:27
Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Политика 10:26
В Туркменистане возобновляется ж/д сообщение по ряду маршрутов Транспорт 10:19
В Азербайджане за год зафиксировано значительное увеличение денежной базы Финансы 10:10
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за месяц увеличились Финансы 10:01
Инвесторы потребовали от Дурова компенсацию за неудачу TON США 09:58
В феврале 2021 г. в сети AzStateNet число заблокированных "вредителей" превысило 7 тыс. ИКТ 09:54
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю Финансы 09:47
В январе 2021 г. порты Турции приняли около 200 тыс. тонн грузов из Грузии Турция 09:32
В Москве пройдет мастер-класс народного артиста Азербайджана Культура 09:30
Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+ Энергетика 09:24
"Од чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 09:20
Иран заинтересован в скорейшем возрождении Карабаха – посол (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО) Экономика 09:05
Twitter будет помечать сообщения с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 В мире 08:50
Грузия скоро получит доступ к вакцинам - Шарль Мишель Грузия 08:26
Внешнеторговый оборот Ирана превысил $65 млрд Иран 08:10
658 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:04
На западе Японии распространяется британский штамм коронавируса Другие страны 07:40
Цена нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 февраля Энергетика 07:13
Анджелина Джоли продала картину кисти Черчилля за рекордные $11,6 млн В мире 06:15
Лидеры США и Мексики договорились развивать сотрудничество в области борьбы с пандемией США 05:14
Биткойн вырос более чем на 10% Финансы 04:15
Власти Бельгии намерены к 1 апреля снять запрет на необязательные поездки Другие страны 03:17
Президенты Турции и Франции впервые за полгода проведут прямые переговоры Турция 02:18
Генсек ООН призвал международное сообщество оказать помощь Йемену В мире 01:16
Число умерших из-за последствий заражения коронавирусом в Африке превысило 103 тыс. Другие страны 00:40
В ДР Конго от неизвестной болезни умерли 15 человек Другие страны 00:14
Голландский фонд развития FMO об инвестициях в Грузию Бизнес 00:01
Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля Энергетика 1 марта 23:42
В прямых эфирах Instagram сможет участвовать до четырех пользователей В мире 1 марта 23:22
Постпред США заявила о готовности вернуться к ядерной сделке с Ираном США 1 марта 22:49
О наиболее частых нарушениях в заведениях общепита Азербайджана Общество 1 марта 22:17
Президент Азербайджана разбил надежды Армении на перевооружение Политика 1 марта 22:17
В некоторых провинциях Турции отменяется комендантский час Турция 1 марта 22:16
Между ООН и Азербайджаном подписан Рамочный документ о сотрудничестве (ФОТО) Экономика 1 марта 21:51
Саркози могут заменить тюремный срок домашним арестом - СМИ Европа 1 марта 21:33
В Иране от коронавируса скончались свыше 60 тыс. человек Иран 1 марта 21:14
Шарль Мишель: Грузия - главный партнер Евросоюза Грузия 1 марта 21:11
В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса Узбекистан 1 марта 21:08
В ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии в мире не закончилась, хотя идет на спад В мире 1 марта 21:03
По инициативе фонда YAŞAT в Азербайджан прибыла бригада израильских врачей(ФОТО) Общество 1 марта 20:25
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 1 марта 19:50
Министр обороны Азербайджана обсудил с послом Беларуси перспективы развития военного сотрудничества Политика 1 марта 19:29
Основным мотивом Сумгайытских событий была идея создания "Великой Армении" – историк Политика 1 марта 19:26
В Азербайджане изменены требования по внесению в реестр информации о занятых лицах Общество 1 марта 19:21
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Узбекистана (ФОТО) Политика 1 марта 18:53
В Азербайджане тысячи людей приняли участие в опросе по программе возвращения Общество 1 марта 18:32
ИПБ Азербайджана предупреждает население в связи с опасной пищевой инфекцией Общество 1 марта 18:24
На пресс-конференции Президент Ильхам Алиев обнародовал искреннее намерение Азербайджана – депутат Милли Меджлиса Политика 1 марта 18:22
Госстраховая коммерческая компания Азербайджана о закрытии некоторых филиалов Финансы 1 марта 18:20
Азербайджан воспользуется опытом Турции при восстановлении памятников на освобожденных территориях (ФОТО) Общество 1 марта 18:06
В Азербайджане будут разработаны новые услуги для микрофинансового сектора Бизнес 1 марта 18:01
История создания оперы "Низами" – в главной партии Бюльбюль (ФОТО) Интересное 1 марта 17:56
Азербайджанский дирижер выступит на KharkivMusicFest-2021 Культура 1 марта 17:55
В будущем ожидается большой грузопоток из Грузии в Литву через Клайпедский порт Транспорт 1 марта 17:48
Отождествлять Ходжалинский геноцид с Сумгайытскими событиями полный абсурд - депутат Политика 1 марта 17:43
Газодобывающее управление при АО «Узбекнефтегаз» объявило тендер на строительство вахтового поселка Тендеры 1 марта 17:41
На сайте president.az размещена полная версия пресс-конференции Президента Азербайджана (ВИДЕО) Политика 1 марта 17:41
Участники войны будут обеспечены высокотехнологичным протезом Азербайджан 1 марта 17:38
SOFAZ обнародовал объем реализуемой на аукционах инвалюты Энергетика 1 марта 17:35
Московский филиал Межбанка запустил новый сервис денежных переводов между Россией и Азербайджаном Финансы 1 марта 17:31
На конференции в Иране принято заявление в поддержку территориальной целостности Азербайджана (ФОТО) Политика 1 марта 17:21
Buta Airways начинает полеты в Тбилиси Транспорт 1 марта 17:17
Иран и Грузия устранили проблему в связи с транзитом грузовиков Бизнес 1 марта 17:17
Государственная страховая организация Туркменистана объявляет тендер на строительно-монтажные работы Тендеры 1 марта 17:10
В Азербайджане 71 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 125 новых случаев заражения Общество 1 марта 17:08
Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы Европа 1 марта 17:05
В Гёкчае 3 094 человека вакцинированы против коронавируса Общество 1 марта 17:04
АПБ Азербайджана выявило нарушения карантина в 21 заведении общепита Общество 1 марта 17:03
На освобожденных территориях Азербайджана будет стремительно развиваться пчеловодство - Ассоциация Экономика 1 марта 16:57
В ЗАО AzerGold состоялась встреча с генеральным директором Организации по пограничным делам Пакистана Экономика 1 марта 16:47
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинского оборудования Тендеры 1 марта 16:47
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт с начала 2021 года Бизнес 1 марта 16:45
Китай многократно увеличил импорт азербайджанской продукции Бизнес 1 марта 16:39
В Агентство по развитию МСБ поступило около 400 обращений для создания бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана Бизнес 1 марта 16:33
Азербайджан и Иран построят новый мост через Астарачай Экономика 1 марта 16:31
Иран сократил импорт турецкого автопрома Турция 1 марта 16:26
В театре сообщили о состоянии 35-летнего азербайджанского актера, пострадавшего при взрыве газа Социум 1 марта 16:20
Иран стремится к максимальному развитию отношений прикаспийских государств в сфере транспорта Бизнес 1 марта 16:18
Raiffeisen Bank продолжает проводить мониторинг бизнес-перспектив Туркменистана Финансы 1 марта 16:15
В ходе пресс-конференции Президент Азербайджана направил важные для будущего региона послания – азербайджанский депутат Политика 1 марта 15:53
Минометные батареи армии Азербайджана провели очередной этап учебных тренировок с боевой стрельбой (ВИДЕО) Общество 1 марта 15:47
Возобновлены полеты из Алматы в Кыргызстан Транспорт 1 марта 15:44
Турция обнародовала объёмы перевалки сырой нефти через свои порты Турция 1 марта 15:43
В Азербайджане в феврале были удовлетворены почти 100% запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 1 марта 15:34
Все новости