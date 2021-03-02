Главным принципом господдержки АПК станут ее стабильность и преемственность – минсельхоз Казахстана

Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров на заседании правительства рассказал о приоритетных направлениях развития сельского хозяйства и реализации новых инвестпроектов в АПК, передает Trend во вторник со ссылкой на МИА «Казинформ».

Глава МСХ подчеркнул, что по итогам 2020 года в АПК Казахстана отмечается положительная динамика роста практически по всем макропоказателям. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. При этом производство продуктов питания выросло на 4%.

По словам министра, для дальнейшего развития отрасли определены приоритетные задачи:

- по насыщению внутреннего рынка продтоварами более чем на 80%;

- по стабильному повышению доходов 1 млн сельских жителей;

- по повышению производительности труда в 2,5 раза;

- по увеличению экспорта переработанной продукции в 2 раза.

Для решения задачи по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами казахстанского производства министерством определены позиции, по которым необходимо сократить импорт. Это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба.

На сегодня определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому из направлений на ближайшие три года.

В частности, планируется ввести в эксплуатацию 11 птицефабрик общей мощностью 191 тысяча тонн, что позволит с запасом перекрыть внутреннюю потребность. В 2020 году уже запущено 8 птицефабрик на 94 тысячи тонн мяса.

Полное насыщение отечественной колбасной и рыбной продукцией будет обеспечено за счет введения 14 новых производств.

Также будут вводиться и расширяться мощности отечественных сахарных и молочных заводов. В 2020 году запущено 48 молочно-товарных ферм, в том числе 17 промышленных с общей мощностью около 100 тысяч тонн молока в год. В дальнейшем планируется ежегодно вводить по 35 промышленных МТФ.

Для насыщения рынка отечественными яблоками будут заложены новые интенсивные сады на площади 6,6 тысячи га в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также Шымкенте.

«В условиях пандемии коронавируса во всем мире возросло общее понимание роли сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности государств. Поэтому вопрос импортозамещения для Казахстана является приоритетным. Запланированная минсельхозом работа позволит к 2024 году решить вопросы импортозависимости и обеспечить продовольственную независимость страны. При этом акцент будет сделан на продтовары, которые влияют на инфляцию», - сказал Сапархан Омаров.

В целом в ближайшие годы минсельхоз планирует реализовать 380 инвестпроектов, в том числе около 250 (65%) в рамках импортозамещения. Также в этот перечень включены проекты по увеличению экспортного потенциала АПК: откормплощадки, репродукторы, теплицы и др.

Ежегодно как минимум будут вводиться 75-80 инвестпроектов. При этом пул проектов МСХ еще будет расширяться. В соответствии с поручением главы государства многие из них войдут в проект создания 7 крупных экосистем по производству и переработке зерновых и масличных культур, фруктов и овощей, сахара, мяса и молока.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного бизнеса и повышения производительности труда в АПК ведомство продолжает работу по обеспечению эффективности господдержки. В прошлом году пересмотрены механизмы субсидирования, которые ранее предполагали единый подход, без учета специфики и приоритетности отраслей. Также изменены пороги доступа к субсидированию для мелких и средних фермеров.

Для повышения эффективности господдержки с текущего года будут поэтапно вводиться встречные обязательства для бизнеса. В то же время за счет увеличения объемов субсидирования по базовым инструментам поддержки к 2025 году планируется довести уровень обновления сельхозтехники до 6%, применение минеральных удобрений - до 30% от научно-обоснованной нормы, а уровень внесения высококачественных семян - до 97%.

В целях повышения доступности финансирования в АПК минсельхоз планирует расширить возможности кредитования фермеров, в том числе через БВУ и БРК, а также не исключает расширение форвардного закупа и введение грантов для молодежи на реализацию проектов в сельхозотрасли.

Кроме того, минсельхоз для удобства фермеров создаст единый электронный ресурс всех мер поддержки АПК.

«Главным принципом господдержки станут ее стабильность и преемственность. Это позволит аграриям прогнозировать свою деятельность на долгосрочную перспективу», - подчеркнул С. Омаров.

Отдельно министр остановился на исполнении поручения главы государства в части создания Национального проекта по развитию АПК. По его информации, в настоящее время концепция документа находится на стадии обсуждения с агробизнесом и представителями научного сообщества. Все озвученные меры развития и поддержки АПК будут включены в Нацпроект.

«В результате проводимых мер за 5 лет планируется повысить производительность труда в 2,5 раза, увеличить экспорт продукции и доход работников сельского хозяйства в 2 раза, а также привлечь в отрасль 4,1 трлн тенге инвестиций, что дополнительно обеспечит работой до полумиллиона человек», - заключил министр.