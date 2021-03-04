$100 млн намерен привлечь Казахстан на повышение энергоэффективности объектов

Казахстан 4 марта 2021 15:47 (UTC+04:00)
$100 млн намерен привлечь Казахстан на повышение энергоэффективности объектов

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» намерен привлечь заемные средства Всемирного банка в размере 100 млн долларов на модернизацию порядка 500 социально-значимых объектов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Реализация данной инициативы даст возможностьобеспечить 13 000 человек рабочими местами на период строительства, закуп товаров местного содержания на сумму 24 млрд. тенге, что обеспечит развитие отечественного производства.

Кроме того, предполагается получение годовой экономии бюджетных средств в размере 3 млрд. тенге и поступление налогов в бюджет в размере 4,5 млрд. тенге.

Условия финансирования со стороны Всемирного банка будут обсуждаться на стадии подготовки и обоснования проекта. В реализации проекта по масштабированию примут участие участники Реестра отечественных производителей и поставщиков и поставщиков энергосберегающих материалов, оборудований и технологий.

Напомним, институт с 2015 года совместно с Всемирным Банком ведет реализацию проекта «Повышения энергоэффективности в Казахстане», размер грантовых средств по которому составляет 21,7 млн $. В рамках реализации данного проекта осуществляются работы по модернизации 96 объектов социальной сферы. По результатам энергомониторинга на реализованных объектах, размер годовой экономии энергоресурсов в среднем на одном объекте составляет 30 % по тепловой энергии и 15 % по электроэнергии.

К примеру, в школе города Караганды была достигнута экономия бюджетных средств - 1 млн. тенге/год (19%). Планируемая экономия после модернизации всех 96 объектов социальной сферы составит около 40 % энергоресурсов.

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