Казахстан придает большое значение развитию отношений с тюркоязычными странами - МИД

БАКУ /Trend/ - Казахстан традиционно придает большое значение развитию отношений с тюркоязычными странами.

Об этом в пятницу Trend сказали в министерстве иностранных дел Казахстана.

В министерстве подчеркнули тот факт, что Казахстан и другие тюркоязычные страны объединены общей историей, родственными языками и культурами.

«Прошедший год стал серьезным испытанием для всего мира, и в этих условиях тюркоязычные страны продемонстрировали готовность объединять усилия в борьбе с пандемией коронавируса, проведя в апреле 2020 года Чрезвычайный саммит Тюркского совета (ССТГ) по противодействию COVID-19. Главы государств обсудили совместные меры по борьбе с пандемией, расширению многостороннего сотрудничества в здравоохранении и других сферах», - сказали в министерстве.

В министерстве также отметили, что пандемия принесла с собой новую реальность.

«В этот тяжелый период одним из приоритетов в деятельности МИД стало направление и привлечение иностранной гуманитарной помощи, включая лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты», - отметили в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что Казахстан по мере возможностей оказывает необходимую гуманитарную помощь соседним государствам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии.

«Одним из главных приоритетов в борьбе с пандемией для внешнеполитического ведомства стало оказание помощи нашим гражданам, оказавшимся в тяжелом положении за рубежом. Так, в Казахстан было возвращено 32 764 соотечественника, при поддержке казахстанских посольств было организовано 385 репатриационных рейсов», - сказали в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)