Нацбанк Казахстана утвердил Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года

С учетом необходимого восстановления экономики после шока, связанного с распространением коронавируса, и сбалансированного развития Национальный банк стремится осуществить постепенное снижение инфляции до уровня среднесрочного таргета, передает Trend со ссылкой на Нацбанк.

Основным инструментом воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию останется базовая ставка, которая будет устанавливаться в зависимости от текущей и прогнозной динамики инфляции.

Однако, как мы постоянно подчеркиваем, достижение целевого показателя инфляции требует не только принятия мер со стороны Национального банка, но и совместных усилий с Правительством. Это связано с тем, что имеется множество факторов, которые лежат вне сферы влияния денежно-кредитной политики. В этой связи Стратегия предусматривает комплекс мер со стороны Национального банка и Правительства, который позволит повысить эффективность денежно-кредитной политики и усилить контроль над инфляцией в будущем.

Основным инструментом координации совместных мер с Правительством является подписанное 23 февраля текущего года Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы между Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Предстоит решить целый ряд вопросов, связанных с дальнейшей диверсификацией нашей экономики, насыщением потребительского рынка отечественными товарами, расширением несырьевого экспорта, а также более лучшей координацией монетарной и фискальной политик.

Фискальная политика в условиях мягкого бюджетного ограничения оказывает более сильное влияние на формирование спроса домохозяйств и потребительскую инфляцию, чем денежно-кредитная политика, которая влияет на спрос опосредованно через финансовую систему. Соответственно, для устойчивого снижения инфляции и поддержания ее на низком уровне важны устойчивость и предсказуемость фискальной политики, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности, снижение зависимости расходов бюджета от цен на нефть, повышение эффективности и стабильности государственных расходов.

Сегодня совместно с Правительством ведется работа по разработке бюджетного правила с целью ограничения уровня и темпов роста государственных расходов, эффективной стабилизации государственных расходов и снижающих влияния цен на нефть, внедрение которого начнется в 2022 году при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы.

Наряду с разработкой и внедрением бюджетного правила, необходимо улучшение фискальной статистики. В этом направлении в рамках исполнения поручений Главы государства планируется расширить охват бюджета и включить внебюджетные расходы в периметр консолидированного бюджета. Это позволит повысить фискальную дисциплину и качество принимаемых решений.