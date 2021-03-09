В Казахстане утвержден Национальный план развития страны до 2025 года

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева утвержден Национальный план развития страны до 2025 года, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В Национальном плане развития страны до 2025 года определены основные задачи и параметры нового экономического курса страны. В документе отражено стратегическое видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик, направленных на нивелирование последствий коронакризиса и обеспечение устойчивого, инклюзивного и качественного развития экономики в условиях новой экономической реальности и текущих глобальных тенденций.

Данный документ разработан по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Министерством национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам.

План закладывает основу для кардинальных институциональных и отраслевых реформ, направленных на повышение качества жизни и благосостояния населения.

Неотъемлемой частью Нацплана является подробная карта конкретных стратегических показателей, для достижения которых будут приняты конкретные меры по формированию новой структуры экономики через повышение её самодостаточности, диверсификацию, таргетированное привлечение инвестиций, активное продвижение экспорта, поддержку и комплексное развитие частного предпринимательства.

Особое внимание будет уделено улучшению услуг здравоохранения и образования, развитию инфраструктуры, продуктивной занятости и росту социального благополучия населения.

Также Президент страны подписал Указ «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года», который является новым инструментом Системы государственного планирования.

Общенациональные приоритеты (ОНП) представляют собой 10 конкретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, качество институтов и построение сильной экономики.

Речь идет о десяти направлениях, где ожидаются реформы в ближайшей перспективе: справедливая социальная политика, доступная и эффективная система здравоохранения, качественное образование, справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан, новая модель государственного управления, культивирование ценностей патриотизма, укрепление национальной безопасности, построение диверсифицированной инновационной экономики, активное развитие экономической и торговой дипломатии и сбалансированное территориальное развитие.

Все индикаторы Национального плана развития и общенациональных приоритетов определяют ключевые направления работы всего государственного аппарата. Реализация указанных стратегических документов направлена на преодоление вызовов современного этапа и в среднесрочной перспективе призвана обеспечить выход страны на траекторию устойчивого и качественного экономического роста, сопровождаемого реальным ростом качества жизни и доходов населения.

Напомним, на расширенном заседании Правительства РК 26 января 2021 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Национальный план развития до 2025 года «будет являться ключевым ориентиром на среднесрочную перспективу в работе Правительства для повышения социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и качественного роста экономики. С учетом поставленных стратегических задач Правительством определены семь основных направлений на 2021 год, предусматривающих повышение самодостаточности экономики, привлечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, инфраструктуры, качественную цифровизацию, повышение доходов населения и обеспечение занятости, а также развитие конкурентоспособного человеческого капитала.