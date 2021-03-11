За сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 220 770 заболевших.
В то же время, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в стране выздоровели 662 человека. Всего по Казахстану 204 129 человек.
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