За сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 220 770 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в стране выздоровели 662 человека. Всего по Казахстану 204 129 человек.