В Казахстане наблюдается рост объемов привлеченных инвестиций - министерство

Ключевым условием восстановления деловой активности в Казахстане является нормализация эпидемиологической ситуации.

Об этом, как передает в четверг Trend, на заседании правительства сказал министр национальной экономики Асет Иргалиев.

«В феврале т.г. международные рейтинговые агентства Moody’s, Fitch Ratings и Standard and Poor’s подтвердили суверенные кредитные рейтинги Казахстана на допандемическом инвестиционном уровне. Главными факторами подтверждения кредитных рейтингов страны в условиях пандемии являются высокий уровень устойчивости роста реального сектора экономики, потенциал восстановительного роста экономики и доходов населения, гибкость и эффективность в формировании антикризисных мер, а также значительные фискальные резервы. На этом фоне международные рейтинговые агентства прогнозируют рост ВВП Казахстана в 2021 году на уровне 3,2-3,8%», - заявил Асет Иргалиев.

По итогам января-февраля т.г. макроэкономические показатели продемонстрировали положительную тенденцию. В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности рост ускорился до 6,3%. Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 13,3%. Годовая инфляция сохранилась на уровне прошлого месяца – 7,4%.

«Все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали устойчивый рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост сферы информации и связи на 9,4%. В результате, темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% за январь до минус 2,9% в январе-феврале текущего года», - подчеркнул министр.

Сохранились темпы роста в машиностроении до 21,2%, производстве строительных материалов – 22,9%, продукции химической промышленности –14,1%, пластмассовых изделий – 14,2%, одежды – 19,9%, мебели – 15,7%, фармацевтике – 9,2%. Также выросли показатели в автомобилестроении на уровне 19,6%.

Что касается привлечения внутренних и внешних инвестиций, то средний рост инвестиций без учета горнодобывающей промышленности составил 13,3%.

По словам министра, значительный рост инвестиций отмечается в сфере информации и связи в 2,1 раза, инвестиции в обрабатывающей промышленности выросли на 85%, в транспорте на 56%, в сельском хозяйстве на 40%, в торговле на 31%, в строительстве на 25% и операциях с недвижимым имуществом на 18%.

Большинство регионов показывают высокую инвестиционную активность. Наилучшие показатели отмечаются в г. Шымкент за счет роста строительства промышленных объектов и приобретения производственного оборудования, в Жамбылской области – за счет реконструкции автомобильной дороги республиканского значения, в Туркестанской области – за счет строительства солнечных электростанций и многофункционального туристического комплекса.

Кроме того, объем выполненных строительных работ вырос на 9,7%. Высокий рост наблюдается в Туркестанской области - за счет увеличения строительства объектов культуры и спорта, многоквартирных жилых домов и инженерных сооружений, в г.Шымкент – за счет строительства объектов здравоохранения, многоквартирных жилых домов и автомобильных дорог, в Акмолинской области – за счет строительства объектов здравоохранения и горнодобывающей промышленности, инженерных систем.

В сельском хозяйстве рост составил 3,1%. В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская область - за счет увеличения забоя скота и птицы, производства сырого коровьего молока.

В заключении Асет Иргалиев отметил, что для реализации поставленных задач центральным и местным исполнительным органам необходимо принять меры по запуску сезона активных строительных работ, эффективному исполнению срочных мер прямого действия, реализации проектов Карты индустриализации и по импортозамещению в АПК, недопущению роста цен на социально-значимые продтовары, активному привлечению инвестиций и точечной работе с инвесторами.