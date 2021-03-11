Собранные заявки на покупку ГЦБ Казахстана превысили объявленный объем предложения

С начала 2021 года размещены государственные ценные бумаги (ГЦБ) на сумму 484,7 млрд тенге по номинальной стоимости. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Собранные заявки на покупку превысили объявленный объем предложения практически в 4,3 раза. При этом доля участия рынка в аукционах ГЦБ составила 100% против 32,7% в 2020 год», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, инвестиции международных инвесторов в ГЦБ в феврале этого года достигли рекордных 700 млрд тенге, в том числе ГЦБ МФ выросли с 1 млрд тенге в начале 2020 года до 198 млрд тенге.

«В результате роста спроса доходность ГЦБ с начала года снизилась вдоль всей кривой в среднем на 50 базисных пунктов. Рост участия в аукционах ГЦБ со стороны локальных и международных инвесторов способствует построению эффективной кривой доходности, улучшению ликвидности на рынке ГЦБ и снижению стоимости заимствования», - заключил глава Нацбанка