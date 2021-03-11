Розничные цены на сжиженный газ регулируются рынком в Казахстане

В Казахстане с 1 марта отменили временное госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ на автогазозаправочных станциях, сообщил директор департамента газа и нефтегазохимии министерства энергетики Куаныш Сарсекеев, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

Временное госрегулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях было введено в апреле 2020 года на основе решения госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК.

Соответствующий совместный приказ министерства энергетики, национальной экономики и юстиции позволял сдерживать розничные цены на СНГ на АГЗС во время ЧП и далее в восстановительный период.

-В настоящее время розничные цены на АГЗС устанавливаются рынком с учетом спроса и предложений. Проведенный министерством энергетики анализ розничной цены СНГ показал, что текущие цены на АГЗС ниже чем в 1 квартале 2020 года до пандемии в среднем по республике на 5%. То есть, текущие рыночные цены даже ниже ранее действовавших, - сказал Сарсекеев на брифинге службы центральных коммуникаций.

При этом Минэнерго продолжает ежемесячно формировать план поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, 25% которого реализуется в настоящее время через электронные торговые площадки (ЭТП). СНГ реализуемый вне ЭТП, отпускается по утверждаемой ежеквартально министерством оптовой предельной цене.

Ведомство утвердило оптовую цену на СНГ на I квартал 2021 года на уровне 38 701 тг/тонна без НДС (цены не менялись с 1 января 2018 года). В 2020 году она была на аналогичном уровне - 38 701 тг/тонна без НДС, кроме 3 квартала, когда стоимость снизилась до 28 000 тг/тонна без НДС в связи со снижением мировых цен на сжиженный газ.

НПП «Атамекен» и отраслевые ассоциации неоднократно обращались в госорганы с просьбой ограничить срок действия приказа. В случае его продления у предпринимателей существовал риск сокращения штата и зарплат сотрудников.

-Также низкие установленные цены в отдельных регионах могли способствовать перетоку объемов газа в другие регионы с более высокими ценами, что могло создать дефицит СНГ в отдельных регионах, - добавил Сарсекеев.