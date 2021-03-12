Почти 900 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 112 город Алматы - 237 город Шымкент - 9 Акмолинская область - 55 Актюбинская область - 39 Алматинская область - 76 Атырауская область - 41 Восточно-Казахстанская область - 34 Жамбылская область - 9 Западно-Казахстанская область - 71 Карагандинская область - 68 Костанайская область - 49 Кызылординская область - 4 Павлодарская область - 52 Северо-Казахстанская область - 38 Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 221 669 заболевших.
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