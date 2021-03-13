За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 1002 человека

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1002 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 152, город Алматы - 293, город Шымкент - 25, Акмолинская область - 50, Актюбинская область - 29, Алматинская область - 90, Атырауская область - 42, Восточно-Казахстанская область - 35, Жамбылская область - 13, Западно-Казахстанская область - 68, Карагандинская область - 74, Костанайская область - 48, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 50, Северо-Казахстанская область - 21, Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 222 671 заболевших.