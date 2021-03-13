В Казахстане наблюдает рост выпуска обрабатывающей промышленности

По итогам 2 месяцев обрабатывающая промышленность Казахстана показала позитивные тенденции с совокупным показателем 106,1%, сообщил Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает Trend со ссылкой на министерство.

В машиностроительной отрасли отмечен стабильный рост на уровне 121,2% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов (+19,6%), машин и оборудования (+54,6%), производства прочих транспортных средств (+38,5%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (+38,5%), электрического оборудования (+7,4%), ремонта и установки (+4,9%).

Положительная динамика наблюдается в цветной металлургии. Рост составил 5,4%. Увеличены объемы аффинированного золота (+42%), аффинированного серебра (+60%), золота в слитках (+45%), серебра в гранулах (+10%), катодной меди (+ 45%) и т.д.

В черной металлургии наблюдается рост объема производства чугуна (+5%) и ферро-силико-марганца (+73 %).

В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 9,2%. В 3 раза, за счет повышения спроса, увеличены объемы выпуска продукции на АО «Химфарм». На АО «Нобел АФФ» - на 27%.

В легкой промышленности рост составил 3,5% за счет увеличения производства одежды (+19,9%) и кожаной продукции (+16,6%).

Рост объем производства химической промышленности составил 14,1%.

Производство строительных материалов зафиксировано на уровне 122,9% к плану за счет повышения производства портландцемента (+61,2%) и гипса (+45,2%).