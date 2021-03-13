Возобновлены рейсы в аэропорту Алматы после чрезвычайного происшествия

В аэропорту города Алматы возобновились рейсы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщили в пресс-службе аэропорта города.

«Были небольшие задержки рейсов в связи с чрезвычайным происшествием в аэропорту. Сейчас все вылеты и приемы бортов возобновлены. Прием и вылет бортов были приостановлены чуть больше часа», - отметили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задерживаются рейсы после падения военного самолета.

Отметим, 13 марта в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы упал в аэропорту Алматы. По предварительным данным МЧС, четыре человека погибли. Двое пострадавших были доставлены в городскую клиническую больницу №4 Алматы. Оба находятся в реанимации. По поручению Президента начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.