За сутки в Казахстане выявлено 1 049 новых случая заражения COVİD-19, вылечились 595 человек

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 173, город Алматы - 360, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 57, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 86, Атырауская область - 45, Восточно-Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 60, Карагандинская область - 72, Костанайская область - 48, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 50, Северо-Казахстанская область - 28, Туркестанская область - 8. Всего в стране выявлено 223 720 заболевших.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в стране вылечились 595 человек, общее число выздоровевших составило 206149.