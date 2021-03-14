Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» — проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.
Trend представляет вашему вниманию этот фильм, который посвящен Казахстану.
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Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» — проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
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