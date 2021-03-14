Аварийно-спасательные работы завершены на месте крушения самолета в Алматы
На месте крушения самолета в Алматы завершены аварийно-спасательные работы, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.
Потерпевший крушение борт почти полностью разрушен. Сгорели пилотская кабина и обе плоскости крыла воздушного судна.
По неподтвержденной информации, АН-26 дважды уходил на второй круг, а при третьей попытке загорелся и рухнул на землю.
Трагедия произошла близ аэропорта города Алматы в Казахстане. Четыре человека погибли на месте, двое военнослужащих госпитализированы. Их состояние тяжелое.
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