Холдинг «Байтерек» увеличит объем поддержки в обрабатывающий сектор экономики Казахстана

Холдинг «Байтерек» через инструменты поддержки обеспечил приток инвестиций в обрабатывающие сектора экономики на сумму более 3 трлн тенге. В ближайшие годы объем поддержки в обрабатывающие сектора экономики будет наращиваться. Об этом в ходе заседания Правительства заявил председатель правления Национального управляющего холдинга Айдар Арифханов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Холдинг «Байтерек» - ключевой финансовый оператор Правительства по реализации государственных программ, направленных на поддержку несырьевых отраслей экономики, таких как «Государственная программа индустриально-инновационного развития», «Дорожная карта бизнеса», «Өндіріс», «Экономика простых вещей», а также «Национальная экспортная стратегия».

«В рамках инструментов поддержки холдинга планируется уже в следующем году направить в обрабатывающую промышленность инвестиции в следующем объеме.

В рамках ГПИИР-3 на реализацию проектов третьей пятилетки в 2021 году предусмотрено 130 млрд тенге на инвестиции и поддержку экспорта. Общий объем финансирования Банка развития Казахстана в 2021 году составит 342 млрд тенге.

Будет продолжена реализация «ДКБ-2025», в частности, только в этом году за счет инструмента субсидирования ставки будет оказана поддержка 850 проектам на сумму кредита в объеме 53 млрд тенге. Гарантией будут охвачены 955 проектов в обрабатывающем секторе на сумму кредитов 68 млрд тенге, сумма гарантии составит 27 млрд тенге, - сказал в ходе заседания Правительства Айдар Арифханов.

Также, по информации председателя холдинга, в рамках программы «Экономика простых вещей» за счет субсидий финансирование в сфере обрабатывающей промышленности получат 335 проектов на сумму 254 млрд тенге, а сумма субсидий составит 7,6 млрд тенге.

«Программа «Өндіріс», предусматривающая финансирование через размещение средств в банках второго уровня, будет продолжена. Сумма финансирования в текущем году составит порядка 123 млрд тенге, займы получат 580 проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Средства выданы на 20 лет и будут использованы до 2034-35 годов», - проинформировал Айдар Арифханов.

В рамках лизингового финансирования холдинг оказывает поддержку по обновлению оборудования в обрабатывающих секторах. Так, по данным главы «Байтерек», республиканским бюджетом на 2021 год предусмотрено 36,7 млрд тенге на обновление автобусов и пассажирских вагонов.

«Существенными темпами растут объемы страховой поддержки экспортерам по линии АО «ЭСК «KazakhExport». Так, за последние три года объем страховых обязательств вырос на более чем 3 раза, а в 2021 году объем страховой поддержки достигнет 200 млрд тенге», - добавил председатель холдинга.

Как отметил Айдар Арифханов, в 2021 году по всем инструментам холдинга в обрабатывающем секторе будет поддержано более 2770 проектов на сумму более 894,7 млрд тенге.