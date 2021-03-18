1186 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 307, город Алматы - 318, город Шымкент - 23, Акмолинская область - 55, Актюбинская область - 32, Алматинская область - 86, Атырауская область - 38, Восточно-Казахстанская область - 18, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 64, Карагандинская область - 100, Костанайская область - 45, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 8, Павлодарская область - 44, Северо-Казахстанская область - 21, Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 227 953 заболевших.
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