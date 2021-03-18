Турция и Казахстана намерены довести объем товарооборота до $10 млн

Турция и Казахстана намерены довести объем товарооборота до 10 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

По приглашению Министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди прибыл с официальным визитом в Анкару.

В ходе визита Тлеуберди был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министр передал приглашение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева на неформальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет 31 марта этого года в г. Туркестан.

В рамках визита в Анкару под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялось 6-ое заседание Совместной группы стратегического планирования. В ходе мероприятия стороны обсудили приоритетные вопросы повестки дня двусторонних отношений. В частности, стороны рассмотрели пути дальнейшего развития политического, торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Чавушоглу, в свою очередь, подчеркнул, что прочной основой казахстанско-турецкого сотрудничества являются крепкие экономические связи, которые необходимо укреплять и использовать для этого весь имеющийся потенциал.

Стороны выразили глубокое удовлетворение темпами развития сотрудничества между Казахстаном и Турцией, подчеркнув обоюдное стремление к дальнейшему укреплению партнерства в двустороннем и многостороннем форматах. Б

Особо было отмечено успешное взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Несмотря на пандемию коронавируса, двусторонний товарооборот по итогам 2020 года превысил 3 млрд. долларов США и стороны намерены довести этот показатель до 10 млрд. долларов США.