1264 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 285 город Алматы - 366 город Шымкент - 36 Акмолинская область - 50 Актюбинская область - 26 Алматинская область - 91 Атырауская область - 36 Восточно-Казахстанская область - 28 Жамбылская область - 18 Западно-Казахстанская область - 81 Карагандинская область - 98 Костанайская область - 44 Кызылординская область - 4 Мангистауская область - 6 Павлодарская область - 47 Северо-Казахстанская область - 35 Туркестанская область - 13/

Всего в стране выявлено 229 217 заболевших.