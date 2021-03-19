1264 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 285 город Алматы - 366 город Шымкент - 36 Акмолинская область - 50 Актюбинская область - 26 Алматинская область - 91 Атырауская область - 36 Восточно-Казахстанская область - 28 Жамбылская область - 18 Западно-Казахстанская область - 81 Карагандинская область - 98 Костанайская область - 44 Кызылординская область - 4 Мангистауская область - 6 Павлодарская область - 47 Северо-Казахстанская область - 35 Туркестанская область - 13/
Всего в стране выявлено 229 217 заболевших.
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