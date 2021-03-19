76 марок гомополимеров будут выпускать в Казахстане

В Министерстве энергетики РК ответили на депутатский запрос касательно результатов деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический парк», передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«На сегодня на территории СЭЗ «НИНТ» зарегистрировано 10 участников, из них 1 проект введен в эксплуатацию в 2015 году: ТОО «Полимер Продакшн» - проект по производству полимерной продукции; 3 проекта на стадии строительства и оставшиеся на стадии проектирования. На территории СЭЗ НИНТ ведется строительство первого в Казахстане газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, стоимостью 2,6 млрд долларов США. Общий прогресс реализации Проекта по состоянию на 12.03.21г. составляет 84%. Завершение строительства планируется в 2021 году», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

После запуска завода будут выпускаться 76 марок гомополимеров и сополимеры, которые позволят обеспечить полностью внутреннюю потребность, а также экспортировать.

Вместе с тем, согласно предоставленной информации, на завершающей стадии ведутся работы по строительству производственной инфраструктуры СЭЗ НИНТ, в которую входят проекты по строительству газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС), установки водоподготовки и очистки стоков (далее - ВП), установки по производству технических газов.

«Необходимо отметить, что по состоянию на 1 февраля 2021 года бюджетный тенге, вложенный в инфраструктуру СЭЗ, позволил привлечь примерно 4 тенге частных инвестиций», - добавили в пресс-службе.

В целом, с начала функционирования СЭЗ «НИНТ» по состоянию на 1 февраля 2021 года:

- объем производства продукции составил 20,277 млрд тенге, в том числе объем экспорта – 14,855 млрд тенге.

- общий объем вложенных инвестиций – 760,0 млрд тенге, в том числе частных инвестиций - 598,3 млрд тенге, бюджетных инвестиций – 161,7 млрд тенге;

- создано рабочих мест – 3795, в том числе постоянные - 793 человека, временные – 3002 человека.