1 171 случай коронавируса выявлен за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1171 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 237, город Алматы - 353, город Шымкент - 15, Акмолинская область - 49, Актюбинская область - 37, Алматинская область - 94, Атырауская область - 45, Восточно-Казахстанская область - 25, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 87, Карагандинская область - 75, Костанайская область - 43, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 18, Павлодарская область - 40, Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 231698 заболевших.
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