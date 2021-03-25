1105 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 195, город Алматы - 341, город Шымкент - 22, Акмолинская область - 45, Актюбинская область - 50, Алматинская область - 104, Атырауская область - 65, Восточно-Казахстанская область - 19, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 76, Карагандинская область - 92, Костанайская область - 40, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 25, Северо-Казахстанская область - 7, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 236200 заболевших.
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