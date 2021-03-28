1596 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 382, город Алматы - 510, город Шымкент - 40, Акмолинская область - 46, Актюбинская область - 62, Алматинская область - 110, Атырауская область - 81, Восточно-Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 98, Карагандинская область - 80, Костанайская область - 40, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 53, Северо-Казахстанская область - 19, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 240381 заболевших.
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