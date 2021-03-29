За сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 346, город Алматы - 415, город Шымкент - 45, Акмолинская область - 52, Актюбинская область - 61, Алматинская область - 120, Атырауская область - 75, Восточно-Казахстанская область - 38, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 94, Карагандинская область - 88, Костанайская область - 39, Кызылординская область - 13, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 46, Северо-Казахстанская область - 21, Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 241 873 заболевших.
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