1 445 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылко на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 204 город Алматы - 545 город Шымкент - 13 Акмолинская область - 45 Актюбинская область - 73 Алматинская область - 177 Атырауская область - 63 Восточно-Казахстанская область - 22 Жамбылская область - 25 Западно-Казахстанская область - 76 Карагандинская область - 92 Костанайская область - 38 Кызылординская область - 9 Мангыстауская область - 0 Павлодарская область - 30 Северо-Казахстанская область - 25 Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлено 243 318 заболевших.
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