За сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 427, город Алматы - 595, город Шымкент - 96, Акмолинская область - 50, Актюбинская область - 127, Алматинская область - 239, Атырауская область - 103, Восточно-Казахстанская область - 41, Жамбылская область - 18, Западно-Казахстанская область - 104, Карагандинская область - 144, Костанайская область - 36, Кызылординская область - 27, Мангистауская область - 22, Павлодарская область - 21, Северо-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлен 248 931 заболевший.
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