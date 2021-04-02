Перечень предприятий запустят в индустриальной зоне Алматы в Казахстане

В 2021 году на территории индустриальной зоны г.Алматы планируется запуск 9 проектов («СК Рахат», «Г.С.Г. Высотник», «Каз-Диа-Тест», «City Stone», «Әлем Тынысы», «Asia steel pipe corporation», «Электробар», «Valtherm», «Technokont») на общую сумму инвестиций 40,5 млрд тенге, с созданием 823 рабочих мест, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

На новых предприятиях наладят выпуск автоклавного газобетона, диагностических тестов медицинского назначения, изделий из натурального камня, охлаждающих жидкостей, стальных сварных труб большого диаметра, электротехнических изделий, инженерной сантехники и отопительного оборудования, средневольтных комплектных распределительных устройств. В настоящее время на выделенных земельных участках активно ведутся строительно-монтажные работы. Часть компаний-резидентов приступила к работам по внутренней отделке зданий, доставке промышленного оборудования и благоустройству территории.

Также в 2021 году в индустриальной зоне Алматы планируется запуск 4 малых промышленных парков с введением в эксплуатацию 22 тыс. кв.м. производственных помещений для субъектов МСБ, где будет создано 860 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций составляет 3,2 млрд тенге. В малых промпарках будут задействованы небольшие предприятия в сфере горнодобывающей, мебельной и легкой промышленности.

Кроме того, до 2025 года в индустриальной зоне планируется реализовать 29 проектов на общую сумму инвестиций 81,1 млрд тенге, с созданием 3 329 рабочих мест. Потенциальные инвесторы уже приступили к реализации проектов (получают разрешительные документы, ведут разработку проекта строительства).

Общая площадь территории индустриальной зоны Алматы составляет 490 га, из них полезная площадь 326 га, 164 га выделено под инфраструктуру. На сегодняшний день реализовано 14 проектов («BRB APK», «Almapack», «DOC Co.LTD», «TOKYO ROPE ALMATY», «KMK Investment» - первый и второй этапы, «KazTigerTape», «ЭНКО», «ASSET», «Техновид», «МПЗ Бижан», «ДорХан-Алматы», «Алмерек», «Hyundai Trans Kazakhstan») на общую сумму 75 млрд тенге, с созданием более двух тысяч рабочих мест. Компаниями-участниками индустриальной зоны Алматы произведено продукции на 99,6 млрд тенге.