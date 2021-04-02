Фонд развития промышленности намерены создать в Казахстане

В рамках законопроекта «О промышленной политике» будет создан Фонд развития промышленности. Об этом сообщила директор департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Лаура Садыкова, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

По словам Лауры Садыковой, в рамках законопроекта «О промышленной политике» будут созданы две структуры. Один из них – Фонд развития промышленности.

«Фонд развития промышленности станет оператором по предоставлению мер государственного стимулирования промышленно-инновационной деятельности. Фондовые средства будут формироваться, как из государственного бюджета, так и из расширенных обязательств производителей и импортеров, а также за счет негосударственных и собственных средств», - пояснила она.

Новый законопроект также предусматривает создание Промышленной информационной системы. Лаура Садыкова в ходе пресс-конференции пояснила, для чего это необходимо.

«Эта система упорядочит всю информацию о состоянии отрасли промышленности, прогнозе их развития и о мерах государственного стимулирования. Для стимулирования отечественных товаропроизводителей к переходу произведенной продукции на новое, более сложное разделение будет разработан перечень товаров в среднем и высшим приоритете. Сегодня этот список насчитывает более 4 тысяч товаров. Все операторы должны руководствоваться этим списком при государственном стимулировании производственных предприятий», - подчеркнула директор департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Лаура Садыкова.