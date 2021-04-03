2 122 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране с начала пандемии выявлены 251 053 заразившихся вирусом COVİD-19, скончавшихся 3 085.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 222 606.