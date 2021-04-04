Свыше 2 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 054 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 476, город Алматы - 572, город Шымкент - 63, Акмолинская область - 46, Актюбинская область - 82, Алматинская область - 278, Атырауская область - 100, Восточно-Казахстанская область - 37, Жамбылская область - 25, Западно-Казахстанская область - 109, Карагандинская область - 84, Костанайская область - 35, Кызылординская область - 38, Мангыстауская область - 24, Павлодарская область - 41, Северо-Казахстанская область - 18, Туркестанская область - 26.
Всего в стране выявлено 253 107 заболевших.
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