Завод по производству сельхозтехники построят в Северном Казахстане

Новый завод построят в Северо-Казахстанской области. На первом этапе здесь будет налажено производство комбайна TUCANO, включая установку специализированного оборудования и подготовку технического персонала.

Об этом Trend со ссылкой на МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Проект будет реализован совместно с официальным представителем CLAAS в Казахстане компанией «СТ-Агро». Объем инвестиций в экономику области составит около 3,4 млрд тенге, источником финансирования являются собственные средства немецкой компании. На начальном этапе будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

В рамках соглашения компания поэтапно будет увеличивать локализацию компонентов, а также заниматься технической подготовкой кадров для дальнейшего развития производства.

При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать до 300 единиц сельскохозяйственной техники (комбайны, трактора и посевные комплексы) в год, что качественно улучшит ситуацию по обновлению машинно-тракторного парка в РК.