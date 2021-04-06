1809 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1809 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 242, город Алматы - 585, город Шымкент - 30, Акмолинская область - 60, Актюбинская область - 153, Алматинская область - 278, Атырауская область - 64, Восточно-Казахстанская область - 23, Жамбылская область - 28, Западно-Казахстанская область - 101, Карагандинская область - 90, Костанайская область - 34, Кызылординская область - 39, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 31, Северо-Казахстанская область - 24, Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлено 256 837 заболевших.
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