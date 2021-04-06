Венгерские компании получат дополнительные возможности в Центрально-Азиатском регионе

Укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Венгрией важно для Казахстана. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В лице Венгрии мы имеем надежного друга и партнера в регионе Центральной и Восточной Европы. Хотел бы выразить искреннюю благодарность правительству Венгрии за оказанную помощь в репатриации на родину более четырехсот граждан Казахстана в 2020 году в период пандемии. Также хочу поблагодарить венгерскую фармацевтическую компанию «Gedeon Richter» за доставку в декабре 2020 г. в Казахстан 500 упаковок препарата «Ардуан» в качестве гуманитарной помощи в борьбе с вирусом COVID-19», - сказал Мухтар Тлеуберди после переговоров с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто.

Он отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, путем углубления экономического взаимодействия и наращивания двусторонней торговли.

«Особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах энергетики, водного хозяйства, образования, а также эффективного использования транзитно-транспортного потенциала стран Вышеградской группы (Центрально-Восточная Европа) и Центральной Азии. С большим удовольствием отмечаем открытие Офиса экспортно-импортного банка Венгрии в Нур-Султане на площадке Международного финансового центра Астана, церемония открытия которого состоится сегодня. Это позволит расширить возможности венгерских компаний в регионе Центральной Азии», - подчеркнул министр.

Также, по его словам, важным элементом двустороннего сотрудничества является сфера образования.

«Мы благодарны Венгрии за ежегодное выделение 250 грантов для казахстанских граждан. На сегодняшний день более 1000 наших студентов уже обучаются в Венгрии. Следует отметить, что растет число студентов, заинтересованных в обучении на венгерском языке. Мы также рады венгерским студентам, которые изучают казахский язык в венгерских вузах. Уверены, что в будущем эти молодые люди станут «живым мостом», соединяющим наши страны», - заключил М. Тлеуберди.