Президент Казахстана привился от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от нового типа коронавируса COVID-19 вакциной «Спутник-V», произведенной карагандинским фармацевтическим заводом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, передает во вторник Trend.

«После вакцинации самочувствие у него хорошее, никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни людей и экономической деятельности», – отметил Уали.

Он подчеркнул, что Токаев вновь призвал всех граждан страны пройти вакцинацию при первой же возможности.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)