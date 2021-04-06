Президент Казахстана привился от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от нового типа коронавируса COVID-19 вакциной «Спутник-V», произведенной карагандинским фармацевтическим заводом.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, передает во вторник Trend.
«После вакцинации самочувствие у него хорошее, никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни людей и экономической деятельности», – отметил Уали.
Он подчеркнул, что Токаев вновь призвал всех граждан страны пройти вакцинацию при первой же возможности.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)
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