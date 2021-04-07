2080 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2080 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 372, город Алматы - 620, город Шымкент - 72, Акмолинская область - 73, Актюбинская область - 121, Алматинская область - 280, Атырауская область - 102, Восточно-Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 31, Западно-Казахстанская область - 98, Карагандинская область - 144, Костанайская область - 34, Кызылординская область - 25, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 25, Северо-Казахстанская область - 20, Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 258 917 заболевших.
Лента новостей
Импозантный красавец Семен Соколовский в азербайджанских фильмах. O кoнчuнe известного aкmepa нe cooбщuлo нu oднo CMИ (ФОТО)
Если бы Кочарян заботился об интересах армянского народа, он бы до войны продемонстрировал свою нынешнюю позицию – политолог
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана происходят значительные преобразования
Во Франции подготовлена петиция, призывающая правительство занять более активную позицию для обеспечения мира в Южном Кавказе
Латвийские компании предоставили бизнес-предложения для участия в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
В Азербайджане предусмотрено создание благоприятной цифровой экосистемы с применением новых технологий – министр
У подавляющего большинства людей после вакцинации от COVID-19 формируются антитела - азербайджанский врач
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на строительство ремонтно-механического цеха
Формирование коллективного иммунитета у населения Азербайджана поможет победить COVID-19 - Ассоциация
Азербайджанская интеллигенция о культурно-историческом наследии и информационных войнах — Фархад Бадалбейли, Фуад Ахундов, Саадат Кадырова на платформе Baku Network (ВИДЕО)
Богатая палитра Азербайджана представлена на Фестивале мусульманского искусства и культуры в Великобритании (ВИДЕО)