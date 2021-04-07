В Казахстане представлен дополнительный пакет мер поддержки МСБ

В ходе заседания Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК министр национальной экономики Асет Иргалиев представил дополнительные меры поддержки по налоговому стимулированию и снижению долговой нагрузки по кредитам предпринимателей, передает Trend со ссылкой на министерство.

«Во исполнение поручений Главы государства разработаны дополнительные меры поддержки по налоговому стимулированию и снижению долговой нагрузки по кредитам предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики», - пояснил министр.

По словам А. Иргалиева, для поддержки МСБ вводится отсрочка на уплату всех налогов и платежей с фонда оплаты труда для субъектов МСБ в пострадавших отраслях. Эта норма коснется 500 тысяч предпринимателей. Предполагаемая сумма отсрочки налогов и платежей составит 67 млрд тенге.

Также будут приостановлены меры принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, что позволит охватить 90 тысяч субъектов бизнеса с суммой задолженности 374 млрд тенге.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что указанные меры отсрочки будут действовать с 1 апреля по 1 июля 2021 года.

«Будет обеспечен перенос реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных и электронных счетов-фактуры на товары с 1 июля на 1 октября 2021 года. Совместно с НПП «Атамекен» и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработан вопрос продления периода субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики», - добавил министр.

Поддержкой будут охвачено более 6 тысяч субъектов МСБ, сумма кредитного портфеля составит 425,5 млрд тенге.

«Срок субсидирования предлагается определить с 1 апреля по 1 июля 2021 года. Оценочная стоимость субсидий составляет 8,8 млрд тенге. По всем вышеуказанным мерам поддержки разработаны необходимые законодательные поправки», - заключил глава МНЭ.