Казахстан и корейская компания подпишут меморандум в сфере цифровизации водоснабжения

Состоялась встреча Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК М. Мирзагалиева с Послом Республики Корея в Казахстане г-ном Ку Хонг Сок, передает Trend со ссылкой на министерство.

В ходе встречи, обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в водохозяйственной сфере, лесохозяйства, охраны окружающей среды, а также вступления Казахстана в Институт глобального зеленого роста (GGGI).

Учитывая успешный опыт Южной Кореи в сфере водного менеджмента, Сторонами достигнута договоренность по подписанию Меморандума о взаимопонимании с корейской компанией «K-Water» в сфере цифровизации водоснабжения. Данный Меморандум заложит основу реализации Проекта по установке на объектах Нуринского группового водопровода технологий цифровизации и автоматизации за процессами подачи питьевой воды.

Также, министр выразил благодарность корейской стороне за реализацию Проекта «Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского моря в Кызылординской области» в рамках сотрудничества с Фондом сохранения биоразнообразия и лесной службой Республики Корея.

Кроме того, министром отмечена важность вступления Республики Казахстан в Институт глобального зеленого роста (GGGI).

В свою очередь, Посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сок пригласил казахстанскую сторону принять участие на втором Саммите «Партнёрство ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 г.», проведение которого планируется в онлайн формате в мае 2021 г.

Вместе с тем, во исполнение поручения Главы государства К.К. Токаева Министр предложил провести дополнительную встречу по вопросам посадки 2 млрд. деревьев на территории Республики Казахстан.

По итогам встречи Министр М. Мирзагалиева и Посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сок договорились активизировать сотрудничество по обмену опытом внедрения экологически безопасных технологий, оказанию консультативных услуг и технической поддержки.