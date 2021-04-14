2229 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 229 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 465, город Алматы - 612, город Шымкент - 74, Акмолинская область - 98, Актюбинская область - 100, Алматинская область - 226, Атырауская область - 93, Восточно-Казахстанская область - 25, Жамбылская область - 36, Западно-Казахстанская область - 115, Карагандинская область - 197, Костанайская область - 29, Кызылординская область - 32, Мангистауская область - 31, Павлодарская область - 41, Северо-Казахстанская область - 33, Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлено 276 054 заболевших.
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