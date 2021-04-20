2 530 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 530 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 401, город Алматы - 682, город Шымкент - 49, Акмолинская область - 101, Актюбинская область - 121, Алматинская область - 285, Атырауская область - 97, Восточно-Казахстанская область - 67, Жамбылская область - 53, Западно-Казахстанская область - 237, Карагандинская область - 217, Костанайская область - 31, Кызылординская область - 45, Мангыстауская область - 29, Павлодарская область - 58, Северо-Казахстанская область - 27, Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлено 292 250 заболевших.