2 837 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 303 570 заболевших, 3 535 человека скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 585 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 259 863.
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