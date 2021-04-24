2 837 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 303 570 заболевших, 3 535 человека скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 585 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 259 863.