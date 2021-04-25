Первая партия казахстанской вакцины QAZVAC отгружена в регионы - минздрав РК

Казахстан 25 апреля 2021 23:53 (UTC+04:00)
Первая партия казахстанской вакцины QAZVAC отгружена в регионы - минздрав РК

Во исполнение поручения Главы государства от 26 января 2021 года для обеспечения массовой вакцинации населения на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности выпущена первая партия казахстанской вакцины против COVID-19 QazCovid-in (QAZVAC), передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого Дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля. Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.

Распределение вакцин по регионам осуществляется по согласованию с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗРК, как и другие вакцины, входящие в Национальный календарь прививок Республики Казахстан.

На всем пути хранения и транспортировки вакцины Единым дистрибьютором неукоснительно соблюдаются требования к логистике иммунобиологических препаратов и стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи».

Особенность казахстанской вакцины QazCovid-in (QAZVAC) в том, что, процесс ее доставки не требует сложных холодильных установок и транспортируется при температуре плюс 2-8 градусов.

Вакцинация QazVac производится в два этапа, поэтому 50 тысяч доз вакцины рассчитаны на вакцинацию 25 тысяч человек. Отметим, что Научно-исследовательский институт ежегодно поставляет более 27 млн доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций, в том числе и в зарубежные страны.

Доставка вакцины QazVac на хабы Единого дистрибьютора была осуществлена до 23 апреля, по состоянию на 25 апреля вакцина отгружена во все регионы, кроме Восточно-казахстанской области, куда она прибудет днем позже, 26 апреля.

Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ.

Вакцинация QazVac – казахстанской вакциной против COVID-19 производится двукратно, с интервалом в 21 день.

Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр медицинским работником – проверяется анамнез, измеряется температура тела, давление, исключаются противопоказания.

После вакцинации привитой должен 30 минут оставаться под наблюдением медицинских работников.

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